Новости регионов: уголовное дело возбудили после жесткой посадки самолета в Сочи

Уголовное дело возбудили после жесткой посадки пассажирского самолета в аэропорту Сочи. Об этом сообщает Следственный комитет. Самолет компании Smartavia, летевший из Санкт-Петербурга, при посадке дважды коснулся взлетно-посадочной полосы задней частью фюзеляжа. Экипаж и пассажиры не пострадали. Следователи уже осмотрели самолет, чтобы оценить ущерб.

Также стало известно, что в Уфе завершился чемпионат МВД России по полосе препятствий со стрельбой. В течение пяти дней более 200 полицейских со всей страны соревновались в скорости и ловкости, проходя сложные испытания. Победителей определили в нескольких возрастных категориях.

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