Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 августа, 15:30

Происшествия

Новости регионов: уголовное дело возбудили после жесткой посадки самолета в Сочи

Новости регионов: уголовное дело возбудили после жесткой посадки самолета в Сочи

Житель Химок смог вернуть украденного у него спаниеля спустя три дня

Столкнувшийся с Porsсhe в центре Москвы самокатчик оказался каскадером

Журналистка Оксана Гончарова получила семь лет колонии за убийство гражданского мужа

Новости мира: Харрис отказалась от участия в теледебатах 4 сентября

Новости регионов: площадь пожара на складах выросла до 10 тыс "квадратов" в Пролетарске

Житель Химок нашел украденную у него собаку

Автомобилист чуть не сбил самокатчика в центре Москвы

Новости регионов: Приморье борется с последствиями сильного ливня

Новости регионов: мощный ливень обрушился на Владивосток

Уголовное дело возбудили после жесткой посадки пассажирского самолета в аэропорту Сочи. Об этом сообщает Следственный комитет. Самолет компании Smartavia, летевший из Санкт-Петербурга, при посадке дважды коснулся взлетно-посадочной полосы задней частью фюзеляжа. Экипаж и пассажиры не пострадали. Следователи уже осмотрели самолет, чтобы оценить ущерб.

Также стало известно, что в Уфе завершился чемпионат МВД России по полосе препятствий со стрельбой. В течение пяти дней более 200 полицейских со всей страны соревновались в скорости и ловкости, проходя сложные испытания. Победителей определили в нескольких возрастных категориях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиятранспортспортрегионывидеоЕвгений Дуко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика