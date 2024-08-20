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20 августа, 13:30

Происшествия

Столкнувшийся с Porsсhe в центре Москвы самокатчик оказался каскадером

Столкнувшийся с Porsсhe в центре Москвы самокатчик оказался каскадером

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Появились новые подробности истории с самокатчиком, который устроил ДТП с участием Porsсhe в районе Патриарших прудов. Водитель самоката оказался известным каскадером, а история с ДТП – отчасти постановочной.

Теперь у себя в социальных сетях самокатчик разыскивает водителя автомобиля, чтобы возместить ему ущерб после того, как бросил электросамокат на капот и скрылся с места аварии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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