Столкнувшийся с Porsсhe в центре Москвы самокатчик оказался каскадером

Появились новые подробности истории с самокатчиком, который устроил ДТП с участием Porsсhe в районе Патриарших прудов. Водитель самоката оказался известным каскадером, а история с ДТП – отчасти постановочной.

Теперь у себя в социальных сетях самокатчик разыскивает водителя автомобиля, чтобы возместить ему ущерб после того, как бросил электросамокат на капот и скрылся с места аварии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.