Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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20 августа, 12:15

Происшествия

Новости регионов: площадь пожара на складах выросла до 10 тыс "квадратов" в Пролетарске

Новости регионов: площадь пожара на складах выросла до 10 тыс "квадратов" в Пролетарске

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Площадь пожара в ростовском Пролетарске, где в результате падения обломков беспилотников загорелось дизельное топливо, достигла 10 тысяч "квадратов". Об этом сообщают власти Ростовской области. Для тушения готовятся задействовать авиацию. Из Ростова-на-Дону отправятся четыре Ил-76.

Также стало известно, что площадь лесных пожаров в Якутии превысила 401 тысячу гектаров. Дым от них окутал более 50 населенных пунктов. Об этом сообщают в региональном МЧС. Всего на территории республики на данный момент действует 69 природных пожаров. В Якутии введен режим ЧС.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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