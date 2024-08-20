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Новости

20 августа, 07:45

Происшествия

Новости мира: мультимиллионер Майк Линч пропал без вести после крушения у берегов Сицилии

Новости мира: мультимиллионер Майк Линч пропал без вести после крушения у берегов Сицилии

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Британский мультимиллионер Майк Линч и еще пять человек пропали без вести после крушения яхты у берегов Сицилии. Инцидент произошел в одном из портов, где судно встало на якорь, чтобы переждать шторм, однако его накрыл торнадо. Как сообщает итальянская спасательная служба, шестеро пропавших могут находиться в корпусе затонувшей яхты, 15 человек удалось спасти. В поисковой операции участвуют водолазы, которые осматривают обломки судна, привлечены вертолеты и катера.

Также стало известно, что площадь лесного пожара на острове Мадейра превысил три тысячи гектаров. Распространению огня способствует высокая температура и сильный ветер. В тушении задействованы около 200 спасателей и 40 единиц техники. Ранее сообщалось, что пожар возник из-за поджога в труднодоступном районе. Властям пришлось эвакуировать 160 человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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