Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру воскресенья

В подмосковной Электростали ливень затопил склад Wildberries. Поток воды пробил крышу и обрушился на ящики с товарами.

Скоплений воды на столичных улицах, где прошел сильный дождь, сейчас нет. Об этом сообщает столичный комплекс городского хозяйства. По данным синоптиков, в Москве уже выпало 40% месячной нормы осадков.

Рядом со станцией "Пыхтино" Солнцевской линии обеспечат безопасный и удобный проход к вестибюлям, в том числе со стороны улицы Летчика Грицевца. Работы выполнены на 70%.

Станция "Луна-25" разбилась о поверхность спутника. Об этом сообщили в Роскосмосе. Связь со станцией прервалась накануне.

В Москве этой ночью была пресечена попытка пролета украинского беспилотника. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил Сергей Собянин. Мэр рассказал, что дрон приближался к городу с южного направления, но был уничтожен силами противовоздушной обороны.

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