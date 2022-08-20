Евгению Брюну грозит до 10 лет колонии по обвинению в мошенничестве

Евгению Брюну грозит до 10 лет колонии. Бывшему главному внештатному наркологу Минздрава вменили мошенничество в особо крупном размере. Речь о 20-ти миллионах рублей, сообщает прокуратура.

Брюн отправлен под домашний арест, своей вины он не признает. А еще один фигурант этого дела – вице-президент Российской наркологической лиги Владимир Якушев – заключил сделку со следствием. Он также отправлен под домашний арест. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.