Число погибших в ДТП с автобусом в Турции возросло до 16

Число погибших в ДТП с автобусом на юго-востоке Турции возросло до 16. Об этом сообщают местные СМИ.

На оживленной трассе пассажирский автобус на всем ходу протаранил несколько припаркованных машин скорой помощи и пожарную машину. Также в аварии пострадал автомобиль съемочной группы одного из турецких информационных агентств. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

