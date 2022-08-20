В Рязанской области лесные пожары тушат 13 самолетов и вертолетов. Часть воздушных судов прибыла из Москвы. Как сообщили в МЧС, воздушные суда сбросили на очаг возгорания уже 6 тысяч тонн воды.

На земле с огнем борются более 800 человек и спецтехника. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



