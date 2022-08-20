Бывшему главному наркологу Минздрава Евгению Брюну предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба Кузьминского суда Москвы.

Брюна задержали накануне. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.