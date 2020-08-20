Землетрясение произошло в Сочи

В Сочи в субботу утром произошло землетрясение. По данным Единой геофизической службы РАН, очаг находился на глубине в 5 километров. Толчки ощутили в Адлере.

Многие территории Кубани, в том числе Черноморские курорты, накрыли ливни. Сильный дождь прошел в Новороссийске. Затопило дороги и улицы в Анапе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

