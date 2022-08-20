Два автобуса столкнулись в турецкой Анталье

Два туристических автобуса столкнулись в турецкой Анталье. Местные СМИ сообщают, что в результате ДТП пострадали 25 человек. По данным российского генконсульства, среди пострадавших граждан РФ нет.

Полиция Шри-Ланки применила водометы и слезоточивый газ для разгона студенческих демонстраций. В стране не прекращаются протесты. Люди недовольны глубоким экономическим кризисом и действиями правительства. В первую очередь людей волнует дефицит топлива. Кроме того, что бензин стремительно дорожает, так еще и приходится стоять на заправках в многочасовых очередях. Власти Шри-Ланки надеются на помощь из Австралии.

В Австралии кенгуру терроризируют население городка Маарум. Местные жители рассказывают, что сумчатые стали устраивать набеги средь бела дня – зафиксировано несколько случаев их нападения на людей. Горожанам приходится передвигаться короткими перебежками и повсюду носить с собой палки и бейсбольные биты. Кенгуру оккупировали площадки для барбекю, скверы и даже дворы. По словам властей, численность этих животных сильно увеличилась из-за дождливой погоды. Выросло много травы, которой питаются кенгуру. Когда животным стало тесно в лесах, они стали перебираться в города.

В Буэнос-Айресе люди, недовольные быстрым ростом цен на продукты и топливо, а также низкими зарплатами, вышли на демонстрацию в центре аргентинской столицы. В акции приняли участие несколько тысяч человек. По мнению финансовых аналитиков, волнуются аргентинцы не зря. Национальная валюта быстро дешевеет. Нарастить производство товаров внутри страны пока не удается. Все это плюс последствия пандемии коронавируса может привести к тому, что инфляция в стране в этом году превысит показатель в 90%.

В Германии поездам с топливом дадут зеленый свет. Товарным составам с углем, нефтью и газом предоставят приоритетное право проезда на железной дороге. Пассажирским поездам придется подождать. Соответствующее постановление сейчас обсуждается в федеральном правительстве. Дело в том, что железная дорога осталась чуть ли не единственным способом доставки в страну энергоносителей. Из-за антироссийских санкций Германия заблокировала доставку для Газпрома отремонтированных турбин, которые нужны для работы газопровода Северный поток. В итоге топливо качал единственный оставшийся агрегат, а с 31 августа и его останавливают для профилактических работ. Из-за этого Германия, как и многие другие страны Европы, столкнулась с серьезными проблемами в энергетике. Цены на электричество и топливо растут, людям советуют по возможности экономить свет и горячую воду.

Несколько выстрелов прогремели в здании торгового центра в Швеции. Огонь открыл некий мужчина. Сейчас он задержан, но его личность пока не раскрывается. Мотивы нападавшего также неизвестны. К счастью, обошлось без жертв, два человека получили ранения. Остальных посетителей успели быстро эвакуировать. Полиция оцепила место ЧП, в здании торгового центра работают следователи.

Самолет "Эфиопских авиалиний", летевший в Аддис-Абебу, проскочил аэропорт, в котором должен был приземлиться. Как пишут СМИ, оба пилота попросту уснули за штурвалом. Разбудила их сигнализация, сработавшая после того, как посадочная полоса осталась позади. К счастью, летчики не растерялись, развернули лайнер, начали снижение и через 25 минут благополучно приземлились.