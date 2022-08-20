Ветер осложняет ситуацию с пожарами в Рязанской области

Сильный ветер серьезно осложняет ситуацию с пожарами в Рязанской области. Он буквально перекидывает пламя. Огнем уже охвачено почти 200 гектаров леса.

Пожары бушуют четвертые сутки. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

