Мотоциклист погиб в результате ДТП в центре Москвы

У метро Павелецкая, на Валовой улице, произошло смертельное ДТП с участием двух машин и мотоцикла, в результате которого мотоциклист погиб. По предварительной информации, байкер не справился с управлением на выезде из Добрынинского тоннеля и в итоге врезался в бетонное ограждение проезжей части.

Сейчас движение в районе аварии частично ограничено. Как уточнили в ГИБДД, перекрыты крайние левые полосы в обоих направлениях. В районе ДТП образовалась пробка.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

