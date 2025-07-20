Новости мира: паром загорелся у берегов Индонезии

У берегов Индонезии загорелся паром. Пламенем было охвачено все судно. В небо поднимаются густые клубы черного дыма. Как минимум 4 человека погибли, пишет The Sun. На кадрах видно, как перепуганные пассажиры прыгают в море. На борту находились 280 человек. Спасательные службы прибыли на помощь. Доставать людей из воды им помогают экипажи рыбацких лодок. Причины пожара еще не известны.

В Гонконге объявили 10-й уровень угрозы погодной опасности. Туда приближается тропический тайфун. По прогнозам специалистов, скорость ветра достигнет почти 120 километров в час. Жителей просят не покидать свои дома, соблюдать максимальную осторожность и даже не приближаться к окнам и дверям. Власти отменили занятия в школах и приостановили выполнение сотен авиарейсов.

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