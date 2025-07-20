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20 июля, 09:15

Происшествия

Прокуратура Москвы взяла под контроль расследование ДТП с "Газелью" на Шоссейном проезде

Прокуратура Москвы взяла под контроль расследование ДТП с "Газелью" на Шоссейном проезде

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Прокуратура Москвы взяла под контроль расследование аварии, в которой погиб человек. ДТП произошло в ночь на 20 июля на Шоссейном проезде. Дорогу не поделили "Газель" и BMW.

Водитель иномарки выехал на встречную полосу. В результате лобового столкновения фургон вынесло на тротуар. У легкового автомобиля полностью смяло переднюю часть. Ее водитель погиб на месте, в момент удара не сработала подушка безопасности. Также в аварии пострадало четверо пассажиров. По данным СМИ, у трех мужчин было по несколько травм, у женщины – перелом предплечья. Их всех уже доставили в больницу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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