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Новости

20 июля, 21:30

Происшествия

Новости регионов: 5 человек пострадали в столкновении пассажирского теплохода под Самарой

Новости регионов: 5 человек пострадали в столкновении пассажирского теплохода под Самарой

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Пять человек пострадали при столкновении пассажирского теплохода и катера под Самарой. По словам очевидцев, "моторка" долго шла параллельно теплоходу. Затем обогнала его, но мотор заглох, и катер оказался на пути корабля. Всех пассажиров катера госпитализировали с серьезными травмами. На теплоходе никто не пострадал. Следователи уже начали проверку.

В Калининграде жителям многоэтажки пришлось вызывать спасателей для своей соседки. Женщину закрыла на балконе маленькая дочка. Малышке всего три года. Она повернула ручку двери и отправилась спать. На помощь прибыли сотрудники МЧС. Один из них поднялся на балкон по автолестнице и открыл дверь.

В Тюмени пожарили самый длинный шашлык в России. Гигантский мангал установили на набережной реки. Одновременно работали 20 команд поваров. Для этого потребовалось полтонны мяса, мариновали его двое суток.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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