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20 июля, 18:30

Происшествия

Новости мира: в Петербурге задымился торговый центр

Новости мира: в Петербурге задымился торговый центр

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На Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге задымился торговый центр. Горение началось на пятом этаже, в вентиляционной вытяжке кафе. Возгорание уже потушили – выгорело всего пять "квадратов", но из-за эвакуации, в центре города образовалась толпа.

Краснодарцы протестуют из-за постоянных отключений электричества. Они вышли на улицу и перекрыли дорогу. Жители города остаются без электроэнергии по 12–15 часов в день. Из-за аномальной жары не выдерживает АЭС.

Семь человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Ижевске. Пассажиры доставлены в больницу, проводится проверка, сообщили в Госавтоинспекции. Предварительно водитель автобуса сначала врезался в опору линий электропередачи, а после столкнулся еще и с другим автобусом.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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