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Новости

20 июля, 16:15

Происшествия

В столичную полицию доставлена мать, оставившая в квартире двух маленьких детей одних

В столичную полицию доставлена мать, оставившая в квартире двух маленьких детей одних

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Мать, оставившая в квартире двух маленьких детей, найдена и доставлена в полицию. Об этом сообщает МВД.

На данный момент решается вопрос о привлечении женщины к административной ответственности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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