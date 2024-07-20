20 июля, 16:15Происшествия
В столичную полицию доставлена мать, оставившая в квартире двух маленьких детей одних
Мать, оставившая в квартире двух маленьких детей, найдена и доставлена в полицию. Об этом сообщает МВД.
На данный момент решается вопрос о привлечении женщины к административной ответственности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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