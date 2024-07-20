Два ребенка из окна квартиры просили прохожих на Святоозерской улице покормить их

Прохожие на Святоозерской улице обратили внимание на окно квартиры, в котором стояли двое маленьких детей и пытались привлечь внимание. Выяснилось, что это две девочки двух и четырех лет просили еду. Прохожие вызвали полицию.

Дети находились одни в квартире на втором этаже. Как сообщает прокуратура, дети будут доставлены в специализированные учреждения, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

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