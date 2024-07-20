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20 июля, 08:15

Происшествия

Новости регионов: около 49 тыс человек оказались без света в Алуште

Новости регионов: около 49 тыс человек оказались без света в Алуште

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Около 49 тысяч человек оказались без света в Алуште 19 июля. Из-за аварии под Ялтой там полностью отключилось электричество. Устранять неполадку пришлось на протяжении несколько часов.

Серьезная авария произошла в Саратове. На полном ходу столкнулись сразу три машины – легковой автомобиль, грузовой ЗИЛ и троллейбус с пассажирами. Как сообщили в МВД, 10 человек находятся в состоянии средней степени тяжести и один – в тяжелом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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