Новости регионов: около 49 тыс человек оказались без света в Алуште

Около 49 тысяч человек оказались без света в Алуште 19 июля. Из-за аварии под Ялтой там полностью отключилось электричество. Устранять неполадку пришлось на протяжении несколько часов.

Серьезная авария произошла в Саратове. На полном ходу столкнулись сразу три машины – легковой автомобиль, грузовой ЗИЛ и троллейбус с пассажирами. Как сообщили в МВД, 10 человек находятся в состоянии средней степени тяжести и один – в тяжелом.

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