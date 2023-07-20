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20 июля, 23:00

Происшествия

Пожилая американка врезалась в жилой дом на высокой скорости

Пожилая американка врезалась в жилой дом на высокой скорости

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Пожилая американка врезалась в жилой дом на скорости 160 километров в час. Кадры аварии появились в соцсетях.

Видно, как автомобиль на огромной скорости взмывает в воздух и пролетает через гостиную насквозь. Несмотря на строгие ограничения скорости, пенсионерка разогналась до 160 километров в час. Как сообщают СМИ, она погибла на месте. Никто из жителей дома не пострадал.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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