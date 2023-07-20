Пожар на электроподстанции "Ахштырь" в Сочи локализован

Пожар в Сочи локализован. Возгорание произошло на электроподстанции "Ахштырь". Она находится на 11-м километре дороги Адлер – Красная Поляна. Движение транспорта там временно ограничено.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Краснодарскому краю, площадь пожара составила 90 квадратных метров. В ликвидации участвуют 13 единиц техники и свыше 30 человек. Причины возгорания устанавливаются. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.