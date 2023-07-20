Пострадавшая во время теракта на Крымском мосту девочка продолжит лечение в Москве

Пострадавшая во время теракта на Крымском мосту 14-летняя Ангелина продолжит лечение в Москве. Бригада медицины катастроф доставила ее в Российскую детскую клиническую больницу.

Дорогу пациентка перенесла хорошо. В настоящее время врачи оценивают ее состояние как стабильное. Во время ЧП девочка получила повреждение грудной клетки и закрытую черепно-мозговую травму. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.