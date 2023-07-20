Участок от "Марьиной Рощи" до "Чкаловской" закроют 22–23 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:30

Происшествия

Пострадавшая во время теракта на Крымском мосту девочка продолжит лечение в Москве

Пострадавшая во время теракта на Крымском мосту девочка продолжит лечение в Москве

Кадры с места обстрелов ВСУ поселка Васильевка в Запорожской области появились в Сети

Москвичам рассказали о главных событиях в российских регионах

Ferrari врезалась в забор в центре Москвы

Крупный пожар потушили минувшей ночью на Угрешской улице

Двухэтажное нежилое здание загорелось на юго-востоке Москвы

Появились кадры ДТП на улице 1905 года в Москве

Газопровод взорвался в ЮАР, есть пострадавшие

Женщина ногой выбила турникет в столичном метро

Ferrari врезалась в забор на улице 1905 года в Москве

Пострадавшая во время теракта на Крымском мосту 14-летняя Ангелина продолжит лечение в Москве. Бригада медицины катастроф доставила ее в Российскую детскую клиническую больницу.

Дорогу пациентка перенесла хорошо. В настоящее время врачи оценивают ее состояние как стабильное. Во время ЧП девочка получила повреждение грудной клетки и закрытую черепно-мозговую травму. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиявидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика