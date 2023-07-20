Кадры с места обстрелов ВСУ поселка Васильевка в Запорожской области появились в Сети

Появились кадры с места обстрелов украинской армией поселка Васильевка в Запорожской области. Как сообщили местные власти, украинская армия нанесла за вечер два артиллерийских удара.

Больше всего пострадал центр населенного пункта. Осколки повредили многоквартирные дома, административное здание и дорожное полотно. Перебит газопровод. В настоящее время коммунальные службы устраняют последствия обстрелов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.