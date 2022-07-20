Полицейские задержали группу карманников в столичном метро – МВД

Полицейские задержали группу карманников в Москве. Всего 11 человек. Как сообщили в МВД, некоторым из них меньше 18 лет.

Воры работали в столичном метро. Одна из таких выходок попала на камеру видеонаблюдения. По данным следствия, в качестве карманников выступали девушки: пока одна отвлекала жертву, другая незаметно вытаскивала смартфон. Иногда злоумышленницы действовали в одиночку. При обыске в домах у подозреваемых нашли больше 100 телефонов и компьютерную технику. Возбуждено уголовное дело. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.