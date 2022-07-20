Новости регионов: в Якутии и Хабаровском крае ввели режим ЧС федерального уровня

В Якутии и Хабаровском крае ввели режим ЧС федерального уровня. Жители городов жалуются на запах гари. Содержание некоторых вредных веществ в воздухе превышает норму. Роспотребнадзор советуют пользоваться масками, закрывать окна и двери влажной тканью. Синоптики говорят, что ситуация может улучшиться на этой неделе. Дожди помогут рассеять шлейф дыма. В данный момент площадь лесных пожаров в Якутии и Хабаровском крае в 3,2 раза ниже, чем в прошлом году.

Мощный ливень с грозой и град обрушились на Липецк. Ледяные горошины покрыли весь город толстым слоем. Машины начали уходить под воду, в одной из них сидели трое детей с дедушкой и мамой. Когда вода начала заливать салон, дети настолько испугались потоков воды, что начали читать молитву. Семье удалось выбраться из затопленной машины, никто не пострадал. Судя по прогнозам, гроза, град и ливни вновь ожидаются в Липецке 20 июля.

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