Новости мира: взрыв произошел на плотине Гувера в США

Взрыв прогремел на дамбе Гувера на границе американских штатов Аризона и Невада. На кадрах с места происшествия видно, что инцидент произошел в здании у основания дамбы. Сначала был взрыв, а потом начался пожар. По сообщениям местных журналистов, возгорание удалось потушить еще до прибытия пожарных. Данных о пострадавших не поступало.

Масштабные антиправительственные митинги проходят на Кубе. Люди требуют улучшения условий жизни, регулярной воды, электричества и интернет без цензуры. Кадры протестов появились в телеграм-каналах. Там же пишут, что правительство Кубы отключило интернет по всей стране, чтобы не допустить распространения призывов выходить на улицы.

Недовольны жизнью и в Латинской Америке. Там настоящая продовольственная катастрофа. Жители Панамы жалуются на опустевшие полки в магазинах. В стране проходят протесты. Люди недовольны ростом цен на топливо. Жители тысячами выходят на улицы и зажигают факелы у здания Национальной ассамблеи. Профсоюзы заявляют, что недавних соглашений недостаточно для удовлетворения их требований.

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