На Урале нашли спящего ребенка на обочине дороги. Житель Южноуральска заметил малыша в траве, разбудил его и предложил проводить до дома. Все это он снял на видео. Именно этот ролик стал поводом для проверки Следственного комитета.

Выяснилось, что мальчику всего 3 года. Он воспитывается в неполной многодетной семье. В тот день ребенок со старшей девятилетней сестрой шел в гости к бабушке. Девочка дошла, а мальчик отстал, заигрался с машинкой и заснул.

Несмотря на то, что семью навестила полиция, детей забирать не стали. Однако известно, что мать уже наказывали за неисполнение родительских обязанностей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.