Глава МЧС прилетел в Карелию из-за пожаров

Из-за пожаров в Карелию прилетел глава МЧС Евгений Зиничев. Ранее жители одного из поселков жаловались главе республики на бездействие пожарных.

В Карелии сейчас около 40 очагов возгорания. Из населенных пунктов уже эвакуировали более 600 человек.

В России сейчас горит больше 800 тысяч гектаров леса. За распространением следят в том числе с помощью космоснимков.

Наиболее сложная ситуация в Якутии. Многие населенные пункты заволокло дымом. По словам местных жителей, дышать невозможно даже в маске. В регионе пожары тушат более двух тысяч человек. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.