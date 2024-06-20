Участок БКЛ закроют с 22 июня

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20 июня, 20:00

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Новости часа: два человека погибли в столице из-за непогоды

Новости часа: два человека погибли в столице из-за непогоды

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Из-за непогоды в Москве погибли 2 человека, еще 18 – госпитализированы. Данные привел Депздрав Москвы.

С 22 июня временно закроют участок БКЛ от станции "Деловой центр" до "Хорошёвской". Эта мера необходима для подключения новой Рублево-Архангельской линии, которая протянется на северо-запад столицы.

В Москве открыли прием заявок на участие в первом сезоне проекта "Искусство в метро". Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.

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