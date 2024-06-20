Новости часа: два человека погибли в столице из-за непогоды

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Из-за непогоды в Москве погибли 2 человека, еще 18 – госпитализированы. Данные привел Депздрав Москвы.

С 22 июня временно закроют участок БКЛ от станции "Деловой центр" до "Хорошёвской". Эта мера необходима для подключения новой Рублево-Архангельской линии, которая протянется на северо-запад столицы.

В Москве открыли прием заявок на участие в первом сезоне проекта "Искусство в метро". Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.