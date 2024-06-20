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20 июня, 20:00

Происшествия

Новости регионов: огонь с загоревшегося трамвая перекинулся на здание в Краснодаре

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В Краснодаре произошел двойной пожар: сначала вспыхнул трамвай, а вскоре огонь с вагона перекинулся на здание, рядом с которым он остановился. Пожарным пришлось тушить сразу два очага: пламя успело охватить 70 квадратных метров.

В Ханты-Мансийске автомобиль пробил стену на станции техобслуживания. В сервисе чинили тормоза в машине, мастер решил спустить автомобиль с подъемника.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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