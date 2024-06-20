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20 июня, 17:30

Происшествия

Глава Минздрава заявил об отсутствии летальных случаев среди заболевших ботулизмом в РФ

Глава Минздрава заявил об отсутствии летальных случаев среди заболевших ботулизмом в РФ

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Летальных случаев среди заболевших ботулизмом нет, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Он добавил, что количество заразившихся выросло в два раза. 301 человек с таким диагнозом находится в больницах в разных российских городах.

С 14 июня в столичные больницы с симптомами ботулизма поступили не менее 121 человека. Аналогичные случаи позже выявили в Подмосковье, Казани и Нижнем Новгороде.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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