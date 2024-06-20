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20 июня, 13:15

Происшествия

Новости регионов: цех по производству матрасов загорелся в Краснодарском крае

Новости регионов: цех по производству матрасов загорелся в Краснодарском крае

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В Краснодарском крае начали тушить цех по производству матрасов: огонь охватил 500 квадратных метров здания. На месте пожара работают 38 специалистов и 10 единиц техники МЧС России. По данным на 20 июня, пламя удалось сбить.

Тем временем в Мытищах сгорел ангар с судами. Пожар произошел на территории яхт-клуба: огонь охватил тысячу квадратных метров. Известно, что сотрудники МЧС уже ликвидировали открытое горение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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