Новости регионов: цех по производству матрасов загорелся в Краснодарском крае

В Краснодарском крае начали тушить цех по производству матрасов: огонь охватил 500 квадратных метров здания. На месте пожара работают 38 специалистов и 10 единиц техники МЧС России. По данным на 20 июня, пламя удалось сбить.

Тем временем в Мытищах сгорел ангар с судами. Пожар произошел на территории яхт-клуба: огонь охватил тысячу квадратных метров. Известно, что сотрудники МЧС уже ликвидировали открытое горение.

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