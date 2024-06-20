Москвич отобрал у девушки собаку и разбил ее телефон

Житель ЖК "Матч-Поинт" схватил померанского шпица москвички, когда та вышла с ним на прогулку. Требования девушки вернуть собаку мужчина проигнорировал, после чего разбил ее телефон, на который она пыталась снять происходящее. Впоследствии разбитый гаджет девушке вернула охрана жилого комплекса.

По словам юристов, за произошедшее агрессор может быть привлечен к ответственности по двум уголовным статям "Жестокое обращение с животными" и "Умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

