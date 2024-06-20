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20 июня, 12:30

Происшествия

Новости регионов: ангар с судами сгорел в Мытищах

Новости регионов: ангар с судами сгорел в Мытищах

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В Мытищах сгорел ангар с судами. Пожар произошел на территории яхт-клуба: огонь охватил тысячу квадратных метров. Известно, что сотрудники МЧС уже ликвидировали открытое горение.

Тем временем во Владивостоке начали демонтировать старинные зверобойные шхуны. Недалеко от города в бухте Витязь находится кладбище таких шхун, они давно стали местной достопримечательностью. Несмотря на протесты местных жителей, суда решили убрать, так как шхуны представляют экологическую опасность.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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