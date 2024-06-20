Новости регионов: улицы Ангарска затопило из-за устаревшей ливневой канализации

В городе Ангарске Иркутской области в ночь на 20 июня прошел настолько сильный дождь, что многие улицы ушли под воду. Предположительно, причиной подтоплений стала устаревшая ливневая канализация, которая не справляется с потоком. Из-за этого местным жителям приходится ждать, пока вода уйдет сама.

Тем временем в республике Саха начали праздновать якутский новый год – Ысыах Олонхо. В Амгинском улусе организовали красочное театрализованное представление по мотивам древнего эпоса. В программе праздника – около 80 культурных и спортивных мероприятий, в том числе конкурсы запевал, музыкантов, народных мастеров, национальной одежды, изготовителей традиционной национальной утвари и посуды из бересты.

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