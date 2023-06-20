Новости часа: новый случай отравления сидром выявили в Нижегородской области

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый случай отравления сидром выявили в Нижегородской области. Пациент открыл бутылку, купленную неделю назад, сообщил Минздрав региона.

17 человек остаются в списках пропавших без вести после разрушения Каховской ГЭС. Об этом рассказал врио губернатора области Владимир Сальдо.

Второй терминал Восточного железнодорожного вокзала в Москве построят до 2025 года. О планах заявил заммэра Андрей Бочкарев.