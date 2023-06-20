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Новости часа: новый случай отравления сидром выявили в Нижегородской области

Новости часа: новый случай отравления сидром выявили в Нижегородской области

Очевидцы показали кадры возгорания в районе станции метро "Красносельская"

Суд приговорил к 6 годам колонии пилота сгоревшего в Шереметьево самолета

Новости часа: уголовное дело завели после подрыва коробки с фейерверками в Химках

Уголовное дело завели после поджога коробки с петардами в отделении банка

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Пилот сгоревшего в Шереметьево самолета получил шесть лет колонии-поселения

Новости часа: суд приговорил к 6 годам колонии пилота сгоревшего в Шереметьево самолета

Новости часа: мужчина подорвал коробку с петардами в отделении банка в Химках

СМИ рассказали, кто находится в пропавшем в Атлантическом океане батискафе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый случай отравления сидром выявили в Нижегородской области. Пациент открыл бутылку, купленную неделю назад, сообщил Минздрав региона.

17 человек остаются в списках пропавших без вести после разрушения Каховской ГЭС. Об этом рассказал врио губернатора области Владимир Сальдо.

Второй терминал Восточного железнодорожного вокзала в Москве построят до 2025 года. О планах заявил заммэра Андрей Бочкарев.

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