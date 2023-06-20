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Уголовное дело завели после поджога коробки с петардами в отделении банка

Уголовное дело завели после поджога коробки с петардами в отделении банка

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Уголовное дело о хулиганстве завели после поджога коробки с петардами в отделении банка в Химках. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

Если вина поджигателя будет доказана, ему грозит до семи лет лишения свободы. Известно, что молодой человек пришел в отделение, поставил коробку с петардами у банкоматов, поджег ее и попытался скрыться, но сотрудники заметили его и остановили.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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