Новости часа: мужчина подорвал коробку с петардами в отделении банка в Химках

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Молодого человека задержали после подрыва коробки с фейерверками в отделении банка в Химках. Об этом сообщила столичная прокуратура.

Над морем в Сочи спрогнозировали смерчи, а также объявили штормовое предупреждение. Об этом рассказали местные власти.

Гостиницу на 234 номера около Павелецкого вокзала построят до конца года. Об этом заявил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.