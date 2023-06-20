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Происшествия

Новости часа: мужчина подорвал коробку с петардами в отделении банка в Химках

Новости часа: мужчина подорвал коробку с петардами в отделении банка в Химках

СМИ рассказали, кто находится в пропавшем в Атлантическом океане батискафе

Молодой человек поджег ящик петард в отделении банка в Химках

Пилот сгоревшего в Шереметьево Superjet получил шесть лет колонии-поселения

Мужчина взорвал коробку с фейерверками в отделении банка в Химках

Число отравившихся шаурмой в Иркутской области увеличилось до 101 человека

Пилот сгоревшего в Шереметьево Superjet получил 6 лет колонии-поселения

Складские помещения загорелись в Ярославле

Один человек погиб после мощного торнадо в США

Рейсовый автобус попал в аварию с грузовиком на Филимонковском шоссе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Молодого человека задержали после подрыва коробки с фейерверками в отделении банка в Химках. Об этом сообщила столичная прокуратура.

Над морем в Сочи спрогнозировали смерчи, а также объявили штормовое предупреждение. Об этом рассказали местные власти.

Гостиницу на 234 номера около Павелецкого вокзала построят до конца года. Об этом заявил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

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