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Эпидемиологи рассказали о текущей дезинфекции в Херсонской области

Эпидемиологи рассказали о текущей дезинфекции в Херсонской области

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Пока Киев продолжает обстреливать левый берег Днепра и распускать слухи о якобы вспышках холеры, российские войска РХБЗ дезинфицируют подтопленные населенные пункты. Эпидемиологи опасаются, что в Херсонской области могут вспыхнуть очаги вирусов, переносчиками которых являются комары.

После подрыва ВСУ Каховской ГЭС во многих районах области образовались болота. Это самая благоприятная среда для комаров.

Какие инфекции могут появиться в Херсонской области и почему вспомнили про секретные лаборатории США? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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