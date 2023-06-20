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Новости мира: концентрация вредных веществ превышена в Астане из-за дыма пожаров

Новости мира: концентрация вредных веществ превышена в Астане из-за дыма пожаров

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Жители Казахстанской столицы задыхаются от дыма. Под Астаной с 19 июня не могут потушить горящую сухую траву, так как мешает сильный ветер. В воздухе уже в несколько раз превышено содержание вредных веществ. Людей, у кого проблемы с органами дыхания, уже попросили не выходить из дома.

В Германии несколько часов тушили крупнейший в стране парк развлечений. Клубы черного дыма было видно за несколько кварталов от места ЧП. Из парка эвакуировали 25 тысяч посетителей, пострадавших среди них нет.

Мощный шторм угрожает десяткам миллионов жителей на юге США. Одной из первых силу урагана испытала на себе Флорида. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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