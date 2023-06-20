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Один из организаторов убийства российского посла в Турции находится в США – СМИ

Один из организаторов убийства российского посла в Турции находится в США – СМИ

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Один из организаторов убийства российского посла в Турции Андрея Карлова живет в Америке. Об этом сообщает турецкая газета Sabah. По данным издания, это некий Темель Алсанчак, известный под кодовым именем "Кадир". Он инструктировал полицейского, который открыл по Карлову огонь из пистолета.

Алсанчак живет в Далласе и имеет собственный бизнес. Эту информацию журналисты сообщают со ссылкой на источники в турецких службах безопасности.

Российского дипломата застрелили на открытии выставки современного искусства в Анкаре прямо на глазах у зрителей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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