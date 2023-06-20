Город Волноваха попал под мощный обстрел в ДНР 20 июня

Город Волноваха в ДНР, освобожденный более года назад, попал под мощный обстрел. Как заявили власти республики, ВСУ применили реактивные системы залпового огня.

Артиллерия ударила по оживленному кварталу. Отмечается, что воронки после обстрела остались около автобусной остановки и школы.



При обстреле гуманитарного центра пострадала сотрудница администрации города. Всего ранения получили 20 человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.