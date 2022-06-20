Школа и девять домов повреждены после обстрела "Точкой-У" в Стаханове

Школа и девять домов в Стаханове повреждены после обстрела "Точкой-У". По данным народной милиции ЛНР, также нарушены коммуникации, расположенные вблизи места падения ракеты.

Как уточнили в ведомстве, жертв и еще более серьезных разрушений удалось избежать благодаря слаженным действиям подразделений ПВО ЛНР и России. Ракету украинских военных сбили на подлете к городу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.