Проезжую часть освободили на Боровском шоссе после ДТП – Дептранс

На Боровском шоссе освободили проезжую часть. Об этом сообщили в департаменте транспорта.

Там 20 июня таксист на пешеходном переходе сбил трех человек. Их отвезли в больницу. По предварительным данным, водитель проехал на красный сигнал светофора.

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