Пострадавших с платформы "Черноморнефтегаза" в Крыму доставили в медучреждение

Пострадавших после удара украинских военных по вышкам "Черноморнефтегаза" в Крыму вертолетами доставили в медучреждения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на больницу.

Всего пострадали не менее пяти человек, у двоих диагностировали ожоги, у одного – осколочное ранение. Об этом сообщила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

