Число пострадавших в аварии на Боровском шоссе увеличилось до трех. Об этом сообщили в ГИБДД.

Таксист проехал на красный свет и сбил людей на пешеходном переходе. Пострадавших доставили в больницу. Сейчас на месте работает полиция. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

