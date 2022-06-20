Таксист сбил пешеходов на Боровском шоссе

В столичном Дептрансе сообщили, что таксист сбил пешеходов на переходе на Боровском шоссе. На месте работает полиция.

В Минпросвещения объявили о начале вступительной кампании в вузы.



В министерстве здравоохранения Ливана зафиксировали первый случай заражения оспой обезьян.

