В ГД заявили, что удар ВСУ по платформам "Черноморнефтегаза" нужно расценивать как теракт

Удар Украины по платформам "Черноморнефтегаза" необходимо расценивать как теракт. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о нанесении украинскими военными удара по буровым платформам "Черноморнефтегаза". Сообщалось о спасении пятерых человек. Глава региона добавил, что проводятся поиски остальных, уточнив, что на платформах работали 12 человек.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

