Сенатор от Крыма прокомментировала атаку по платформам "Черноморнефтегаза"

Добыча газа на атакованном Украиной "Черноморнефтегазе" приостановлена, однако месторождение не уничтожено. Об этом заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

По ее словам, после атаки ВСУ могла бы произойти серьезная техногенная катастрофа, в результате которой пострадала бы Одесса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

